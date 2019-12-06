كوريا الجنوبية: استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج لا يزال بعيد المنال

أفادت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لا يزال فيما يبدو أمرا بعيد المنال، وذلك تعقبيا على استياء مسؤول كوري شمالي بارز حيال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة حلف الأطلسي في بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تصريح المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية كيم أون هان في مؤتمر صحفي، قوله إنه "بالنظر إلى سلسلة تصريحات كوريا الشمالية الصادرة مؤخرا، يبدو أنه لا يزال هناك تعارضا في وجهات النظر بين واشنطن وبيونج يانج حول المفاوضات النووية".

وكانت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي انتقدت أمس تصريحات ترامب بشأن احتمالية استخدام بلاده القوة العسكرية ضد بيونج يانج وكذلك لوصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ"رجل الصواريخ" للمرة الأولى منذ اجتماع القمة التاريخي بينهما العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي باك جونج تشون - في بيان منفصل أمس الأول - "إن بيونج يانج ستتخذ إجراءً مقابلًا فوريًا على كافة المستويات في حال استخدام الولايات المتحدة القوة ضد كوريا الشمالية".

يشار إلى أن تصريحات ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية جاءت بعد تحذير كوريا الشمالية للولايات المتحدة بضرورة تقديمها مقترح جديد بخصوص المفاوضات النووية خلال الموعد المحدد نهاية العام الجاري مع احتمالية استئناف بيونج يانج اختبار الصواريخ طويلة المدى والأسلحة النووية في حال عدم لقائهما في الموعد المحدد.