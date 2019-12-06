مصدر أمني موريتاني: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين إلى 63 قتيلا

أفاد مصدر أمني موريتاني اليوم الجمعة أن خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين انتشلت مساء أمس الخميس لترتفع الحصيلة إلى 63 قتيلا بعد غرق قاربهم ليلة أول أمس الأربعاء وهم في طريقهم إلى أسبانيا.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الموريتانية في مدينة نواذيبو أن عمليات البحث والانقاذ تتوالى في المدينة الساحلية الموريتانية للعثور على مفقودين.

كان وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق قد صرح امس الخميس أن غرق القارب تسبب في وفاة 58 شخصا.

وكانت إحدى دوريات القوات المسلحة وقوات الأمن المكلفة بتأمين الحوزة الترابية قد عثرت على ناجين وجثث لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم في الشواطئ الموريتانية وهم في طريقهم إلى اسبانيا.

وذكر بيان رسمي أن الزورق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول و يعتقد أنه كان على متنه 150 إلى 180 شخصا من ضمنهم نساء، وتم العثور على 85 من الناجين.

وكانت سواحل موريتانيا قد شهدت ما بين 2005 و 2010 مصرع عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة المتدفقين إلى إسبانيا عبر سواحل موريتانيا لكن الأمور هدأت منذ ذلك الحين قبل أن تعود زوارق الهجرة الى الظهور في الأشهر القليلة الماضية وأعلن خفر السواحل الموريتاني حجز عدة زوارق .