 بعد الخسارة أمام الأهلي.. الهلال السوداني يطيح بمدربه - بوابة الشروق
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بعد الخسارة أمام الأهلي.. الهلال السوداني يطيح بمدربه

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 11:55 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 12:08 ص

أعلن الهلال السوداني إقالة صلاح آدم، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام الأهلي اليوم، الجمعة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إقالة المدرب صلاح محمد آدم».

وتقرر أن يتولى هيثم مصطفى، المدرب المساعد في الفريق، المسؤوليىة الفنية للهلال خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

جدير بالذكر أن الهلال السوداني كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف.


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