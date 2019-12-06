الصين: أطراف الاتفاق النووي الإيراني يدعون أمريكا للعودة إليه

قال متحدث باسم الوفد الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأطراف الباقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران يدعون الولايات المتحدة للعودة للاتفاق.

وقال المتحدث بعد مباحثات جرت اليوم الجمعة مع ممثلين من إيران وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إن "كل الدول حثت الولايات المتحدة على رفع العقوبات من أجل منح مزيد من المساحة لبذل جهود دبلوماسية"

وكانت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب قد انسحبت من المعاهدة التي كان تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأعادت فرض عقوبات على البلاد.

وأضاف المتحدث الصيني أن "هناك إقرارا عاما بأن جذور التوتر الحالي يقع على الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وفرضها سياسة الضغوط القصوى"، مضيفا أن شركاء الاتفاق الباقين لم يتخلوا عن الأمل في إحياء الاتفاق من جديد.

وأضاف "يجب أن ننتظر ونرى".