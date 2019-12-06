السعودية: سنستمر في خفض إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم

قال وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان للصحفيين اليوم الجمعة في فيينا إن السعودية سوف تستمر في تطبيق خفض إضافي بشكل تطوعي لإنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، بما يصل بإجمالي تخفيضات منظمة أوبك من النفط إلى 1ر2 مليون برميل في اليوم.

وأضاف الوزير السعودي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج إن المملكة سوف تستمر في إنتاج 7ر9 مليون برميل من النفط يوميا.

وذكر الأمير عبدالعزيز إنه لا يرغب في زيادة مخزونات النفط في الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يجب أن نظهر جديتنا في خفض الإنتاج.

وأوضح أن مجموعة أوبك بلس أبدت استعدادها للاجتماع في مارس المقبل.