لافروف يكذب شائعات «عش التجسس» الروسي في فرنسا

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأنباء التي تحدثت عن وجود "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في الشؤون الداخلية لدولة تشيلي بـ"الشائعات الكاذبة".

وقال لافروف، خلال مؤتمر (البحر الأبيض المتوسط: حوار روما)، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة ، "إن الأنباء التي تتحدث عن عش تجسس روسي في فرنسا باطلة".

كانت صحيفة "لوموند" قد نشرت ، في وقت سابق، بعض المواد التي تحدثت عن "قاعدة أوروبية للعملاء الروس" في منطقة سافوي العليا.

وزعمت الصحيفة أن المديرية العامة في هيئة الأركان العامة الروسية GRU استخدمت القاعدة لتنفيذ عمليات خاصة على إمتداد أوروبا.