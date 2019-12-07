 فايلر: لن أعلق على تصرف أزارو.. ورأيت مروان أكثر فائدة منه - بوابة الشروق
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فايلر: لن أعلق على تصرف أزارو.. ورأيت مروان أكثر فائدة منه

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
محمود باهي
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 11:54 م | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 11:54 م

رفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التعليق على تصرف وليد أزارو خلال مباراة القلعة الحمراء والهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز بنتيجة 2-1، على الهلال: "لن أعلق على تصرف أزارو، من الطبيعي أن يغضب أي لاعب لعدم مشاركته، لكني رأيت أن مروان اكثر فائدة من أزراو".

وعن المباراة تابع: "للأسف استحوذنا معظم المباراة ولم نسجل سوى هدفين، كنت أتمنى ترجمة السيطرة والفرص إلى أهداف، وهو ما لم يحدث".

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعة، في المركز الثالث خلف المتصدر النجم الساحلي والهلال الثاني بفارق الأهداف.

 


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