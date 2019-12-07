سالفيني يدعو إلى مقاطعة شيكولاتة نوتيلا لأن مكوناتها ليست إيطالية

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أعلن ماتيو سالفيني رئيس الرابطة الإيطالية اليمينية المتطرفة اليوم الجمعة أنه من أكثر مستهلكي شيكولاتة "نوتيلا" رغم أنه أعلن أمس الخميس أنه لن يأكل منتج الشيكولاته المعروف بهذا الاسم بعد اليوم.

وكان سالفيني برر خلال ظهور انتخابي له في مدينة رافينا مساء أمس الخميس قرار عدم تناول هذا النوع من الشيكولاته المكون من المكسرات والقشدة المضروبة والذى لايحتوى مكونات إيطالية بنسبة مئة بالمئة .

وقال سالفيني (46 عاما) بالأمس: "لقد اكتشفت بنفسي أن نوتيلا تستخدم المكسرات التركية وأنا أفضل مساعدة الشركات التي تستخدم المنتجات الإيطالية، وأفضل الطعام الإيطالي وأفضل مساعدة الفلاحين الإيطاليين".

وعاد سالفيني اليوم الجمعة للموضوع قائلا إنه في الواقع "أحد أكبر المستهلكين لمنتج نوتيلا، ومشتقاته – وأبصق على كل نظام غذائي للحمية".

وربط خلال مقطع فيديو هذا الاعتراف بمناشدة "السادة فيريرو" وغيرهم من منتجي المواد الغذائية في إيطاليا قائلا: "اشتروا السكر الإيطالي والبندق الإيطالي واللبن الإيطالي".

ويأمل سالفيني الذي عمل حتى بداية سبتمبر الماضي كوزير للداخلية الإيطالية في تنظيم انتخابات جديدة في إيطاليا والرجوع إلى السلطة.

وتعتبر الرابطة الإيطالية هي الأقوى بين الأحزاب الإيطالية في الوقت الراهن.