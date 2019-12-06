ارتفاع عدد الوظائف في أمريكا بمقدار 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بمقدار 226 ألف وظيفة وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الزيادة الشهرية هي الأكبر منذ يناير الماضي، بعد زيادة عدد الوظائف بمقدار 156 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون زيادة عدد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، الذي كان أول شهر تعود فيه مصانع مجموعة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات إلى العمل بكامل طاقتها بعد إضراب عمالي استمر 40 يوما، وهو ما أضاف حوالي 3ر41 ألف وظيفة إلى قوائم الوظائف الأمريكية خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة من 6ر3% خلال أكتوبر الماضي إلى 5ر3% خلال نوفمبر الماضي وهو أقل مستوى له منذ 1969.

كما ارتفع متوسط الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 1ر3% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3% فقط.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بلغ 254 ألف وظيفة.

ووفرت شركات الخدمات في القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر الماضي 206 آلاف وظيفة جديدة وهو أفضل أداء لقطاع الخدمات منذ يناير الماضي.