الكرملين: موسكو ترفض ملاحقة الولايات المتحدة للروس عبر الحدود

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا تدعم التعاون في التحقيق بالجرائم الإلكترونية، ولكن تعارض ملاحقة الولايات المتحدة للروس عبر الحدود.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح بيسكوف للصحفيين، قوله: "ندعم التعاون في التحقيق في مثل هذه الجرائم والقبض على المجرمين، ولكن في الحالة القائمة حالياً لا يوجد تعاون، وليس بسببنا.. فنحن نعارض ملاحقة الولايات المتحدة القانونية عبر الحدود للمواطنين الروس".

جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية شنت حملة على مجموعة روسية ترتكب جرائم إلكترونية معروفة باسم ”إيفل كورب“ ووجهت اتهامات لزعميها وأمرت بتجميد أصول 17 من الأشخاص المرتبطين به فيما يتعلق بجرائم رقمية جنت ما يربو على 100 مليون دولار من شركات بمختلف أنحاء العالم. وعرضت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال زعيم المجموعة ماكسيم ياكوبيتس.