ضبط كميات كبيرة من المنظفات الصناعية غير المطابقة للمواصفات بالغربية

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تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط كميات كبيرة من المنظفات الصناعية غير المطابقة للمواصفات ومبيدات زراعية محظور تداولها في حملة بزفتي وكفر الزيات.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، يفيد بورود إخطار من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، بضبط 2.2 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات بمصنع منظفات بدون ترخيص بقرية السملاوية التابعة لمركز زفتي ملك المدعو "م. ع. ر" (42 سنة)، مقيم نفس العنوان.

كما تم ضبط 129 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بمحل لبيع المبيدات الزراعية بقرية منصورية الفرستق التابعة لمركز كفر الزيات، ملك المدعو "ص. ا. ر" (53 سنة)، ومقيم نفس العنوان.

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.