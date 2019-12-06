 إغلاق ميناء سفاجا البحري أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
الجمعة 6 ديسمبر 2019 2:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

إغلاق ميناء سفاجا البحري أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية

الغردقة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 2:10 م | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 2:10 م

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، اليوم /الجمعة/ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر.

وقال اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان -إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة؛ موجها مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

وشدد على مسئولي الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك