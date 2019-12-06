إغلاق ميناء سفاجا البحري أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، اليوم /الجمعة/ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر.

وقال اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان -إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة؛ موجها مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

وشدد على مسئولي الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.