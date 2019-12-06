مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في انفجار غاز في برج بسلوفاكيا

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار غاز وقع في مبنى سكني في مدينة بريسوف، شرقي سلوفاكيا اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مسؤولين إن رجال الإطفاء سارعوا بإنقاذ العديد من الأشخاص الذين حوصروا في المبنى، الذي قيل إنه لا يزال يواجه خطر الانهيار.

وقال رجال الإطفاء إن الانفجار وقع في الجزء العلوي من المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 12 طابقا وأن الطوابق الثلاثة العليا دمرت تماما.

وشاركت سبع طائرات هليكوبتر عسكرية في عملية الإنقاذ، وحذرت ألينا كركوفا، المتحدثة باسم خدمات الإنقاذ، من أن حصيلة القتلى والجرحي ليست نهائية.