استضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، في فقرة خاصة صناع ونجوم مسلسل «خيط حرير».

وقالت الفنانة القديرة سوسن بدر إن دورها في مسلسل «خيط حرير» لم يقلقها، معلقة: «بل بالعكس فالدور بالنسبة لها كان جديداً، بالعكس والله ما قلقت الدور بالنسبة ليا كان جديد ومعملتوش قبل كده».

وتابعت: «دوري مش أم شريرة في المطلق بل لها أسبابها ومن وجهة نظرها هي ليست شريرة فهي سيدة تحمي بيتها وعائلتها وسمعتها وبالتالي لها منطقها في تحقيق ذلك».

وأكملت في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «الناس ممكن تشوفها شريرة بس ليها منطقها حتى لما شالت رحم ابنتها هي أنقذتها لم تتركها لتموت فكان الخيار ضرر أقل من الموت».

واستطردت: «أنا لا أبرر شرها لكني أقص عليكم منطق الشخصية في هذا العمل هي ليست شريرة»، مشددة على أن هذا المنطق دفعها لحب هذه الشخصية وأدائها بالإضافة إلى أن الدور مكتوب بشكل دقيق جدا.

وأردفت: «من الحاجات اللي حبتها أوي في كتابات الكاتب محمد سليمان لكن علاقتي بالمخرج إبراهيم فخر هي عشرة طويلة جداً لدرجة إننا حافظين بعضينا، يمكن ماشتغلناش مع بعض كتير لكن المرة اللي فاتت الدور مكنش كده خالص في العمل الي كان بيني وبينه في عمل (خرم إبرة)»، مؤكدة أن نجاح العمل الدرامي ومن أسرار حبها للشخصية في «خيط حرير» هو التفاصيل.

وكشفت أهم التفاصيل التي دفعتها للقيام بالدور، موضحة: «أنا وإبراهيم كنا بنقف عند التفاصيل دي كتير فعلى سبيل المثال بعض التفاصيل اللي طلبها مني إبراهيم فخر قلقت عندها وخفت وعملتهاله بس لما اتفرجت قلتله كان عندك حق فعلاً.. كان عايزني في المرحلة الثانية مثلاً مغيرش صوتي أتكلم بنفس التون، سواء في الابتسامة أو الغضب أو الزعيق بنفس التون وده رعبني وقلتله وقتها إنت متخيل إحنا بنعمل إيه؟ قلي إعملي بس أما في المرحلة الاولى فتركني أتعامل عادي، فضلت قلقانه لغاية ما اتفرجت لأنها ست طول العمل ماعندهاش وقت تتخانق».

وحول العمل مع مي عز الدين، قالت: «أول مرة نشتغل مع بعض بس إحنا أصحاب وبحبها جداً وفي رأيي أن مي عز الدين بداخلها طاقة لسه ماطلعش منها جزء يكفيها وجواها أكتر من كده»

وحول ماقدمته من نصائح لها: «مي فيها ميزة أنها بني أدمة بقت نجمة وممثلة لكن يهمني في المقام الاول أن تظل بني أدمة ولم يضع منها رغم النجومية البني أدم الي جواها وبدأت تفكر في اختياراتها»، وعن عملها مع هنادي مهنا، تابعت: «مبسوطة أوي بالشغل معاها لأنها كانت جاية مذاكرة وقلقانة، ممكن نضحك ونهزر بس بجدية وإحنا شغلنا من سهل.. جاية مهتمة ومحضرة شغلها وده معناه إنها موهوبة».