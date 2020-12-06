استضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، في فقرة خاصة صناع ونجوم مسلسل «خيط حرير».
وقالت الفنانة القديرة سوسن بدر إن دورها في مسلسل «خيط حرير» لم يقلقها، معلقة: «بل بالعكس فالدور بالنسبة لها كان جديداً، بالعكس والله ما قلقت الدور بالنسبة ليا كان جديد ومعملتوش قبل كده».
وتابعت: «دوري مش أم شريرة في المطلق بل لها أسبابها ومن وجهة نظرها هي ليست شريرة فهي سيدة تحمي بيتها وعائلتها وسمعتها وبالتالي لها منطقها في تحقيق ذلك».
وأكملت في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «الناس ممكن تشوفها شريرة بس ليها منطقها حتى لما شالت رحم ابنتها هي أنقذتها لم تتركها لتموت فكان الخيار ضرر أقل من الموت».
واستطردت: «أنا لا أبرر شرها لكني أقص عليكم منطق الشخصية في هذا العمل هي ليست شريرة»، مشددة على أن هذا المنطق دفعها لحب هذه الشخصية وأدائها بالإضافة إلى أن الدور مكتوب بشكل دقيق جدا.
وأردفت: «من الحاجات اللي حبتها أوي في كتابات الكاتب محمد سليمان لكن علاقتي بالمخرج إبراهيم فخر هي عشرة طويلة جداً لدرجة إننا حافظين بعضينا، يمكن ماشتغلناش مع بعض كتير لكن المرة اللي فاتت الدور مكنش كده خالص في العمل الي كان بيني وبينه في عمل (خرم إبرة)»، مؤكدة أن نجاح العمل الدرامي ومن أسرار حبها للشخصية في «خيط حرير» هو التفاصيل.
وكشفت أهم التفاصيل التي دفعتها للقيام بالدور، موضحة: «أنا وإبراهيم كنا بنقف عند التفاصيل دي كتير فعلى سبيل المثال بعض التفاصيل اللي طلبها مني إبراهيم فخر قلقت عندها وخفت وعملتهاله بس لما اتفرجت قلتله كان عندك حق فعلاً.. كان عايزني في المرحلة الثانية مثلاً مغيرش صوتي أتكلم بنفس التون، سواء في الابتسامة أو الغضب أو الزعيق بنفس التون وده رعبني وقلتله وقتها إنت متخيل إحنا بنعمل إيه؟ قلي إعملي بس أما في المرحلة الاولى فتركني أتعامل عادي، فضلت قلقانه لغاية ما اتفرجت لأنها ست طول العمل ماعندهاش وقت تتخانق».
وحول العمل مع مي عز الدين، قالت: «أول مرة نشتغل مع بعض بس إحنا أصحاب وبحبها جداً وفي رأيي أن مي عز الدين بداخلها طاقة لسه ماطلعش منها جزء يكفيها وجواها أكتر من كده»
وحول ماقدمته من نصائح لها: «مي فيها ميزة أنها بني أدمة بقت نجمة وممثلة لكن يهمني في المقام الاول أن تظل بني أدمة ولم يضع منها رغم النجومية البني أدم الي جواها وبدأت تفكر في اختياراتها»، وعن عملها مع هنادي مهنا، تابعت: «مبسوطة أوي بالشغل معاها لأنها كانت جاية مذاكرة وقلقانة، ممكن نضحك ونهزر بس بجدية وإحنا شغلنا من سهل.. جاية مهتمة ومحضرة شغلها وده معناه إنها موهوبة».