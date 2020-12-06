 صلاح يفك نحسه التهديفي بهدف رائع أمام ولفرهامبتون ويعادل فاردي - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 10:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

صلاح يفك نحسه التهديفي بهدف رائع أمام ولفرهامبتون ويعادل فاردي

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:59 م

عاد محمد صلاح نجم ليفربول، للتسجيل مجددا وذلك أمام ولفرهامبتون في المباراة المقامة مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول وهدفه التاسع بالبريميرليج هذا الموسم، عند الدقيقة 24 في مرمى ولفرهامبتون، وذلك بعدما استغل خطأ كودي مدافع الولفز.

وغاب صلاح عن التسجيل في آخر 3 مباريات له أمام برايتون وأتلانتا وأياكس في دوري الأبطال، قبل أن يعود مجددا للتسجيل اليوم في شباك الولفز.

وعادل نجم ليفربول بهذا الهدف عدد رصيد أهداف جيمي فاردي مهاجم ليستر (9 أهداف)، وأصبح صلاح على بعد هدفين من كليفرت لوين مهاجم إيفرتون متصدر جدول ترتيب الهدافين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك