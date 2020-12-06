باكستان: مصرع 7 مصابين بكورونا في مستشفى بسبب تأخر وصول أسطوانات الأكسجين

لقي 7 مرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد في مستشفى بمدينة "بيشاور" الباكستانية مصرعهم إثر تأخر وصول أسطوانات الأكسجين في الوقت المناسب إلى المستشفى.

وقالت السلطات في مستشفى "خيبر" التعليمي -لقناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الأحد- إن الحادث وقع أمس حيث توفي المصابون بكوفيد-19 بسبب نقص إمداد الأكسجين، كما كشفت مصارد بالمستشفى أن المرضى في عنابر أخرى بالمستشفى واجهوا أيضا صعوبات بسبب غياب أسطوانات الأكسجين.

من جهته، صرح متحدث باسم مستشفى "خيبر" التعليمي بأن المستشفى تتلقى أسطوانات الأكسجين من مدينة "راولبندي" الواقعة في إقليم البنجاب، موضحا أن الأسطوانات لم تصل في موعدها وأنه جار إجراء تحقيق لمعرفة السبب وراء ذلك حيث إن المرضى يزداد احتياجهم إلى الأكسجين خلال فصل الشتاء.