إصابات كورونا تتخطى 19 ألفا في السودان

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تسجيل (223) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة الى تسجيل (79) حالة تعافي، و(5) وفيات وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات والذي غطى يوم الجمعة الرابع من ديسمبر 2020م.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (19468)، متضمنة (1295) وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين (11021) متعاف.

وأشار التقرير الوبائي الى أن (9) ولايات سجلت حالات من جملة الـ18 ولاية بالبلاد، حيث سجلت الحالات ولاية الخرطوم (185)، والجزيرة (112)، والنيل الأبيض (2)، وسنار (8)، والشمالية (1)، ونهر النيل (3)، والقضارف (1)، والبحر الأحمر (7)، وشمال كردفان (4).