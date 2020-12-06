 وزير الصحة السوداني: إضراب الطبيب الكامل عن العمل غير مهني وغير أخلاقي - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 8:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

وزير الصحة السوداني: إضراب الطبيب الكامل عن العمل غير مهني وغير أخلاقي

أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 7:07 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 7:07 ص

 وصف الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، إضراب الطبيب الكامل عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي".
وقال وزير الصحة السوداني، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "سونا"، على خلفية الانسحاب الشامل لجميع نواب الاختصاصيين من المستشفيات، إن هناك اتفاقا مع نواب الاخصائيين على مسارين، هما "مسار الطبيب" و "الوظيفة الثابتة".
وأضاف أن الوظيفة الثابتة لها اشتراطات والتزامات حسب المجلس القومي للتدريب وهو قانون لا يستطيع الوزير إلغاءه، لافتا إلى أن وزارة الصحة أوجدت نظاما للتعاقدات، وهو استثناء النواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالي على الرغم من ايقاف مجلس الوزراء للتعاقدات في الدولة.
وأوضح أنه جرى التعاقد مع نواب الاختصاصيين مقابل عملهم في المستشفيات، لكن النواب رفضوا التعاقد، وطالبوا بوظيفة ثابتة دون اشتراط أو التزام.
وفيما يتعلق بـ "مسار الطبيب"، قال وزير الصحة السوداني، إن هناك مشكلة والمسار يحتاج إلى عمل، وسيرى النور قريبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك