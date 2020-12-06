السعودية تنتزع 1385 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020م من انتزاع 1385 لغمًا.



ونقل القسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن المركز في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن من بين هذا العدد 49 لغمًا مضاد للأفراد، و115 لغمًا مضاد للدبابات، و1218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 201385 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، بحسب ما ورد في البيان.



يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين؛ لاستعادة المناطق التي يسيطرون عليها منذ أواخر عام 2014.