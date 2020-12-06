احتجاز 22 شخصا في باريس خلال احتجاج مناهض لقانون أمني مثير للجدل

اعتقلت الشرطة 22 شخصا خلال مظاهرة في باريس تم تنظيمها، اليوم السبت، احتجاجا على وحشية الشرطة والقانون الأمني ​​المقترح المثير للجدل.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الفرنسي اشتعال النيران في سيارات وتضرر واجهات عدة متاجر. وشوهدت شاحنة تحترق في أحد الشوارع، وخيمت سحابة كثيفة من الدخان الأسود في السماء. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إنه تم القبض على 22 شخصا حتى ظهر اليوم.

وبدأت المظاهرة عند بورت دي ليلا في شرق العاصمة الفرنسية باريس فيما تجمعت مجموعات من الشباب وممثلي النقابات العمالية بغرض التوجه إلى القصر الجمهوري.

وردد المتظاهرون شعارات تشمل "كفى ماكرون"، و "لا لا للقانون الأمني. نعم نعم للضمان الاجتماعي"، وحملوا لافتات مكتوب عليها "استقل يا دارمانين" و"فرنسا: أرض حقوق الشرطة".

ودعت إلى تنظيم المظاهرة مجموعة من النقابات العمالية والصحفيون ومنظمات حقوقية. ونظم المحتجون مسيرات في شوارع مدن أخرى من بينها ليل وليون وتولوز.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من مظاهرة مماثلة عبر البلاد جذبت نحو 130 ألفا بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. وقال المنظمون إن العدد اقترب من 500 ألف.

وتأتي مسيرة اليوم بعد أيام من إعلان الحكومة الفرنسية عن أنها سوف تراجع المادة 24 المثيرة للجدل من قانون الأمن المقترح والذي من شأنه تقويض الحق في التقاط تسجيلات مصورة لرجال الشرطة.

ويطالب النشطاء بحذف هذا البند بالكامل، وتشتمل مسودة القانون أيضا على عدد من الإجراءات المثيرة للجدل مثل توسيع المراقبة بالكاميرات من جانب الشرطة خلال المظاهرات وبالاستعانة بطائرات مسيرة.

وتقول الحكومة إن القانون المقترح سوف يحمي الشرطة بشكل أفضل.