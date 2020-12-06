يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا اليوم، طقس مائل للدفء نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.. طقس دافئ نهارًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هاك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم – سيدي براني – مطروح – شبوة – الفرافرة – الواحات – البحرية).

وبالنسبة للأمطار: يكون هناك أمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 23 11

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 23 13

بلطيم 22 14

مطروح 22 11

السلوم 22 10

سيوة 22 08

بورسعيد 21 15

دمياط 22 15

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 12

العريش 21 12

رفح 20 12

رأس سدر 23 12

نخل 22 05

نويبع 23 16

طابا 21 13

كاترين 15 06

الطور 25 13

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 15

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 22 10

أسيوط 23 13

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 13

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19