ترامب يحذر من فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ

الرئيس الجمهوري يشكك مجددا في نتائج الانتخابات الرئاسية.. وتقرير: ترامب طلب من حاكم جورجيا إلغاء فوز بايدن فى الولاية

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أمس السبت، تنديده بما وصفها بـ"انتخابات مزورة"، خلال مشاركته بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي في ولاية جورجيا الأمريكية، مؤكدا أنه سيفوز في الانتخابات التي كشفت نتائجها عن فوز جو بايدن، محذرا من فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب أمام مئات المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا بولاية جورجيا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات".

وأضاف وسط الهتافات: "سيُحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر"، منددًا بـ"انتخابات مزورة"، على حد قوله.

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحًا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويذكر أن ترامب جاء إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشحين جمهوريين في انتخابات فرعية تُعتبر حاسمة لتحديد الأغلبية في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وقال ترامب إنه في حال "لم يفز" السيناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيين". وتابع: "لا فكرة لديكم إلى أي حد سيكون الأمر سيئا".

وخصّص ترامب جزءًا كبيرًا من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، مذكّرًا بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثم أضاف، خلافًا للنتيجة الرسمية "لقد فزنا أيضًا بجورجيا، كان ذلك جيّدًا".

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان الجمهوريين حالياً.

وفي حال خسارتهما، فإن الأغلبية في مجلس الشيوخ ستنتقل إلى الديمقراطيين، لأنه في ظل التساوي بالمقاعد (50 لكل جهة) سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت والبت وفقاً للدستور. وسيتيح ذلك لجو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير، التعامل مع كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيين.

ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونجرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.

في سياق متصل، أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، بأن ترامب أجري اتصالا هاتفيا بحاكم جورجيا براين كيمب، ودفعه لإقناع مُشرعي الولاية بإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع على المحادثة أن ترامب طلب من كيمب عقد جلسة خاصة وإقناع مشرعي الولاية باختيار ناخبيهم الذين سيدعمونه، كما طلب من الحاكم الجمهوري الأمر بمراجعة توقيعات الغائبين.

وأضاف المصدر أن كيمب أوضح أنه ليس لديه هذه الصلاحية ورفض الطلب.

ورفض البيت الأبيض التعليق على المكالمة التي تحدثت عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لأول مرة. ولكن بدا أن ترامب أشار إلى الدعوة في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاجم فيها سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر، ودعا إلى تدقيق توقيع لمغلفات الاقتراع الغيابي في الولاية - مع تقديم مزاعم كاذبة أو مضللة حول العملية المحتملة.

وأكد المتحدث باسم كيمب كودي هول، أن الحاكم تحدث مع الرئيس، لكنه قال فقط إن ترامب قدم تعازيه في وفاة هاريسون ديل، وهو موظف شاب في حملة لوفلر، عندما سُئل عن المحادثة.