سيناتور جمهوري: ترامب أقر بنتيجة الانتخابات من خلال بدء عملية نقل السلطة

اعتبر السيناتور الجمهوري الأمريكي بيل كاسيدي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رغم استمراره في نشر الروايات بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أقر بنتيجة الانتخابات من خلال التوجيه ببدء عملية نقل السلطة.

وقال السيناتور كاسيدي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أقر ترامب (بالنتيجة) بالفعل، عندما أعطى الأذن لإدارة الخدمات العامة بالبدأ في عملية نقل السلطة"، مضيفا: "هذه العملية تحدث الآن".

ورفضت مسؤولة إدارة الخدمات العامة، إميلي ميرفي، في البداية التوقيع على بدء عملية نقل السلطة، الأمر الذي حد من إمكانية وصول فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الأموال والموارد الفيدرالية، لكن ترامب وجه الإدارة بالبدء في عملية نقل السلطة نهاية الشهر الماضي.

ولم يقر ترامب حتى الآن بالهزيمة صراحة، بل أنه مستمر في نشر مزاعم عن تزوير الانتخابات، كما رفع سلسلة من الدعاوي القضائية بشأن نتائج الانتخابات في العديد من الولايات.

وعلى الرغم من إقرار السيناتور كاسيدي بأن بايدن هو الرئيس الأمريكي المنتخب، إلا أنه أوضح أن القضايا التي رفعها ترامب لا بد أن توضع بعين الاعتبار.

وقال السيناتور الجمهوري: "إذا كان هنال تزوير في الانتخابات فيجب أن يكشف، ولكن بشكل قانوني". وتابع: "إذا استطاع الرئيس (ترامب) أن يثبت ذلك، سيكون أمر بالغ الأهمية".

وحول تداعايات المحتملة لعدم اعتراف ترامب بالهزيمة وإمكانية تشكيك ملايين الأمريكيين في شرعية بايدن بعد تنصيبه رئيسا، قال السيناتور الأمريكي: "هذا سؤال افتراضي.. لا يمكنني توقع ردود أفعال ملايين الأمريكيين".

وتابع السيناتور كاسيدي : "كل ما يمكنني قوله أننا أمة واحدة... وآمل في أن نستطيع تجاوز هذه المرحلة".