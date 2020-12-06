بدء الانتخابات البرلمانية في رومانيا اليوم

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فتحت مراكز الاقتراع في رومانيا، اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

ويحق لنحو 19 مليون ناخب تقرير ما إذا كان الحزب الليبرالي القومي الحاكم، الذي ينتمى له رئيس الوزراء لودفيك أوربان، سوف يبقى في السلطة التي تولاها منذ عام.

ووفقا لاحدث استطلاعات الرأي، فهناك منافسة شديدة بين الحزب الليبرالي القومي والحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض. ومن المتوقع أن لايحصل أى من الحزبين على أغلبية مطلقة.

ويدرس الحزب الليبرالي القومي، المقرب من الرئيس كلاوس يوهانيس، تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الأصغر "اتحاد أنقذوا رومانيا".

ويتوقع المراقبون مشاركة منخفضة في الانتخابات بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتستقبل مراكز الاقتراع الناخبين من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات مساء الغد الاثنين.