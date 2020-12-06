تلاميذ المدارس الابتدائية بأفغانستان سيتعلمون في المساجد

ذكرت وزارة التعليم الأفغانية أنه سيتم تعليم جميع تلاميذ المدارس الابتدائية الأفغانية، في السنوات الثلاث الأولى، في المساجد، من أجل غرس فيهم "هوية إسلامية قوية"، وذلك في خطوة غير مسبوقة أثارت انتقادات عامة واسعة النطاق.

وتتوقع خطة وزارة التعليم أن التلاميذ من الصف الأول حتى الثالث، سيلتحقون بأقرب مسجد لهم، طبقا لبيان صادر عن الوزارة، نشر أمس السبت.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال عامهم الثالث في أحد المساجد، سيواصل التلاميذ تعليمهم في مدارس غير دينية بشكل طبيعي.

وتابع البيان أن الخطة تهدف إلى إعطاء الإسلام دورا مركزيا أكبر في التعليم.

وأثار الإعلان بالفعل انتقادات واسعة النطاق، حيث يعتقد كثيرون أن الخطوة ستشجع أكثر على التطرف في البلاد.

وقال الكاتب الأفغاني البارز، يعقوب يسنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المساجد ليس لديها بيئة تعليمية مناسبة، وإرسال الأطفال إلى هناك سيكون بمثابة سوء استخدام للتعليم والدين.

كما قال الصحفي الأفغاني المعروف، مختار وفائي إن السياسة تمثل خطوة نحو "إضفاء طابع طالبان" على المجتمع.