ديلي ميل: الملكة إليزابيث تتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد خلال أسابيع

أفادت مصادر إعلامية بأنه من المتوقع أن تحصل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب خلال الأسابيع المقبلة على لقاح فيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد عن مصادر رفيعة المستوى أن الملكة إليزابيث (94 عاما) والأمير فيليب (99 عاما)، سيعلنان حصولهما على اللقاح؛ لتشجيع المواطنين على التطعيم، كما أنهما لن يتمتعا بمعاملة تفضيلية بل سينتظران خلال الموجة التلقيحية الأولى المخصصة للمواطنين فوق سن 80 وسكان دور الرعاية.

ومن المتوقع أن يحصل الزوجان على لقاح فيروس كورونا بناء على توصيات أطبائهما، إذ يعتقد خبراء الصحة العامة أنه إذا أعلنا رفضهما لتلقي اللقاح فإن المعلومات الخاطئة التي سينشرها منظرو المؤامرة عن اللقاح قد تؤدي إلى رفض نسبة كبيرة من الناس للقاح.

يُشار إلى أن بريطانيا أول دولة اعتمدت لقاح "فايزر وبيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.