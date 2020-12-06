ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 6ر14 مليون حالة حتى الساعة السابعة و17 دقيقة صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.4% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 1.34 مليون، بزيادة 2% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية فيرمونت زيادة 2.8% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4894.

وشهدت ولاية الينوي أكبر عدد في حالات الوفاة المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 234 شخصا.