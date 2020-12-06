أكثر من 42 مليون متعافي من كورونا حول العالم

أوامر بالبقاء في المنازل في منطقتين بكاليفورنيا بعد أرقام قياسية للإصابات.. ومعهد أمريكي: ذروة الوفيات في منتصف يناير

- "فايزر" تتقدم بطلب ترخيص طارئ للقاحها في الهند.. واعتقال وزير إندونيسي بتهمة اختلاس مساعدات "كوفيد-19"

أظهرت بيانات مجمعة، اليوم السبت، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء العالم تجاوز 42 مليون شخص، بينمتا تخطي عدد الإصابات 66.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 66 مليوناً و540 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 42.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و528 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

إلى ذلك، قال مسؤولون إن أكثر منطقتين اكتظاظاً بالسكان في ولاية كاليفورنيا خضعت لأوامر البقاء في المنزل بحلول مساء أمس، حيث تمثل جائحة كورونا ضغطاً كبيراً على المستشفيات في تلك الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

وتشمل الأوامر منطقتي جنوب كاليفورنيا وسان جواكين فالي، وأدت إلي إغلاق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة، ولن يُسمح للمطاعم إلا بخدمات الطلبات السريعة والتوصيل.

وتم أيضا فرض عزل عام في منطقة خليج سان فرانسيسكو ، بموجب سلسلة مختلفة من الأوامر أصدرها المسؤولون هناك يوم الجمعة.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بكوفيد -19 في كاليفورنيا يوم الجمعة، فيما يعد رقماً قياسياً منذ بدء الوباء.

وقال المسؤولون إن الولاية سجلت أيضا 209 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19791.

وطبقا لإحصاء لوكالة رويترز، فقد شهدت الولايات المتحدة بشكل عام رقماً قياسياً في حالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة، بلغ 228407 حالات و2568 وفاة.

من جهته، قال معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن إن نحو 538 ألف شخص سيفقدون حياتهم في الولايات المتحدة بحلول الأول من أبريل بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأكد المعهد أن في حالة عدم تشديد الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات من الممكن أن يصل إجمالي عدد الوفيات في أمريكا بحلول أبريل نحو 770 ألف حالة، مشيرا إلى أن الحسابات تظهر أن ذروة الوفيات ستكون في منتصف يناير حيث تصل عدد الوفيات اليومية نحو 3000 حالة، مقارنة بـ2500 يوميا الآن.

وأضاف أن تطعيمات اللقاح من المتوقع أن تنقذ 9 ألاف شخص فقط بحلول أبريل، وقد يصل العدد إلى نحو 14 ألف، إذا تم توسيع نطاق اللقاح السريع ليستهدف الأفراد الأكثر عرضة لخطر الوفاة.

ويتوقع المعهد أنه بحلول نهاية العام، سيحتل مرض "كوفيد-19" المرتبة الثانية بعد أمراض القلب كأسباب رئيسية للوفاة.

في سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع جديد للرأى، نشرت نتائجه اليوم، عن ارتفاع الثقة لدى المواطنين الأمريكيين بشأن نيتهم الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاستطلاع الذى أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن 60% من الأمريكيين يؤكدون رغبتهم بالحصول على اللقاح إذا كان متاحا، حيث كانت هذه النسبة في سبتمبر 51%، في المقابل يجزم 21 % بأنهم لن يحصلوا على التطعيم نهائيا وهم متأكدون بأن هذا القرار لن يتغير مستقبلا.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قرارات بشأن التفويض الطارئ لاستخدام هذه اللقاحات في الأسابيع المقبلة، على الرغم من موافقة بريطانيا على استخدام لقاح فايزر. وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 18 إلى 29 نوفمبر، وشمل أكثر من 12 ألف مواطن أمريكي بالغ.

وفي الهند، تقدمت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية بطلب للسلطات الهندية، لترخيص لقاحها المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ، وفقا لما نقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية.

وكانت فايزر هي الشركة الأولى، وقد تكون الوحيدة، التي تقدمت بطلب ترخيص للقاحها حتى الآن في البلاد التي رصدت ثاني أعلى عدد إصابات في العالم على أراضيها. وكانت بريطانيا أول دولة تصرح باستخدام لقاح فايزر، وتبعتها البحرين بقرار ترخيص طارئ أعلنت عنه الجمعة.

وأصدرت كل من البحرين وبريطانيا موافقتها على استخدام اللقاح بالاعتماد على البيانات التي قدمتها فايزر بشأن نتائج التجارب وسلامة اللقاح وفعاليته.

وفي جاكرتا، ألقي القبض على وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي بزعم اختلاس أكثر من مليون دولار من أموال مساعدات فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد، فيرلي باهوري، إن "جولياري باتوبارا واثنين من مرؤوسيه يشتبه في قبولهم 17 مليار روبية إندونيسي (1.2 مليون دولار) كرشاوى من الشركات المعينة لتوريد حزم المساعدات الغذائية للإندونيسيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف فيرلي أن الوزارة طلبت رسمًا قدره 10 آلاف روبية (أقل من دولار واحد) لكل عبوة غذائية في برنامج مساعدات متعلق بكورونا قيمته 5.9 تريليون روبية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد يواجه باتوبارا عقوبة الإعدام إذا أدين بسرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية.

ويعد باتوبارا ثاني وزير في الحكومة الإندونيسية يتم اتهامه بالفساد في غضون أسبوعين، حيث تم اتهام وزير الموارد البحرية والثروة السمكية إدهي برابوو بقبول 4.3 مليار روبية مقابل منح شركات تصاريح لتصدير الكركند الصغير.