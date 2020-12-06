 إصابة شخصين برصاص مسلحين بالشطر الهندي من إقليم كشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شخصين برصاص مسلحين بالشطر الهندي من إقليم كشمير

الجيش في كشمير
الجيش في كشمير
نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 1:57 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 1:57 م
أُصيب شخصان بجروح إثر اعتداء شنه مسلحون بمقاطعة سريناجار في ولاية جامو وكشمير، الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت شرطة منطقة كشمير -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وأوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد- أن الحادث كان إطلاق نار عشوائي استهدف تجمعا مشتركا لأفراد الشرطة وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، مضيفة أن من بين المصابين فرد من الشرطة وشخص مدني.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم تطويق المنطقة بهدف إلقاء القبض على العناصر المسلحة، وتم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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