تايلاند تهدئ مخاوف السائحين رغم تزايد إصابات كورونا شمالي البلاد

مع استمرار تضرر قطاع السياحة والضيافة في شمال تايلاند بأكبر قدر جراء أحدث موجة لتفشي فيروس كورونا، تصبح توقعات الانتعاش الاقتصادي غير ثابتة وأكثر صعوبة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد، أن مقاطعة تشيانج ماي خشيت من أن يؤدي إلغاء الحجوزات السياحية إلى حالة من الذعر، لذلك أطلق قطاع السياحة فيها على الفور حملة لتهدئة مخاوف الزوار.

وقال بالوب ساي جيوي، رئيس مجلس صناعة السياحة في تشيانج ماي إنه تم إطلاق حملة تعهدت بتقديم 100 ألف بات لكل من يصاب بالفيروس في المقاطعة، مضيفا أنه تقرر تقديم مليون بات لأقارب أولئك الذين يموتون بسبب الفيروس .

ويطالب سكان المقاطعة السلطات باستعادة الأعمال خلال موسم الذروة السياحي الوشيك، وينفذ المشغلون ذلك على الرغم من عودة ظهور الإصابات المحلية التي جلبها تايلانديون مصابون عائدون من ميانمار.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت بتايلاند باعتبارها قصة نجاح للطريقة التي تعاملت بها مع الوباء، مما أدى إلى عدم وجود أي عدوى محلية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ولكن في 26 نوفمبر، سجلت الدولة إصابة جديدة لامرأة تايلاندية دخلت من ميانمار بشكل غير مشروع.

وسجلت السلطات يوم الجمعة 17 حالة جديدة ناجمة عنها (3 في تشيانج ماي، و9 في شيانج راي، وواحدة في كل من فاياو وفيشيت وراتشابوري وسينج بوري وبانكوك).

وقبل 26 نوفمبر، شهدت مدينة تشيانج ماي زيادة بنسبة 60% إلى 70% في عدد السائحين، وفقا لما ذكره بالوب. لكن كل شيء بدأ يتغير بعد اكتشاف حالة الإصابة.