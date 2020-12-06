 ألمانيا تسجل 17 ألفا و767 إصابة و255 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 17 ألفا و767 إصابة و255 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 8:55 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 17 ألفا و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و171 الفا و323 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم /الأحد/، عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه سجل 255 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 18 ألفا و772 حالة.
وأفادت البيانات، بأن حوالي 846 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 306 آلاف و100 حالة نشطة في البلاد.

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