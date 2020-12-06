 تحرير 5 محاضر متنوعة خلال حملات على الأسواق بمركز ملوي في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 5 محاضر متنوعة خلال حملات على الأسواق بمركز ملوي في المنيا

حملة تموينية على احد المخابز - ارشيفية
حملة تموينية على احد المخابز - ارشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 5:26 م
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال اللواء، أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص، كما تم التحفظ على 100، كرتونة مشروب صناعي، تحتوى على 28800 كيس، و50 كرتونة حلوى بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، و120 زجاجة منظفات مجهولة المصدر، وتحرير ثلاثة محاضر عدم احتفاظ بشهادة صحية، ومحضرين إدارة محال بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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