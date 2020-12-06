ألمانيا تنفق ما يصل إلى 6 مليارات يورو لتطعيم سكانها ضد كورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن ألمانيا ستنفق ما يصل إلى 6 مليارات يورو (3ر7 مليار دولار) على تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ينس شبان في مؤتمر في برلين اليوم: "هذا مبلغ كبير. ومع ذلك إن تكلفة عدم السيطرة على (الفيروس) أكبر".

وقال شبان إن تكلفة الأدوية وعيادات التطعيم والأدوات الرقمية ستتراوح على الأرجح بين 5 مليارات و 6 مليارات يورو. وقال إنه على النقيض من ذلك، من المرجح أن تنفق الدولة ما يصل إلى 20 مليار يورو في نوفمبر لدعم المطاعم والمقاهي.

وذكر شبان في وقت سابق في مقابلة مع موقع "تي اونلاين" إن ألمانيا تهدف إلى بدء التطعيمات الجماعية بحلول صيف العام المقبل. ومن المحتمل أن تتبع دول الاتحاد الأوروبي البلدان الغربية الأخرى في طرح اللقاحات، مما قد يؤدي إلى إطالة المخاطر الاقتصادية جراء الجائحة.