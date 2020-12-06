غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية جنوبي البلاد

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أفادت مصادر في شركة الموانئ العراقية، اليوم الأحد، أن سفينة إيرانية محمله بحديد التسليح غرقت في المياه الإقليمية العراقية، وتم إنقاذ طاقمها المكون من 6 أشخاص في محافظة البصرة الواقعة على بعد 550 كيلومترا جنوبي العراق.

وأوضحت المصادر أن "السفينة الإيرانية توران غرقت عند قناة خور عبد الله الملاحية المفتوحة أمام مرور السفن التجارية، لأسباب فنية تتعلق بزيادة الحمولة وسوء الظروف الجوية قرب موقع انتظار السفن قبل التوجه الى موانئ أم قصر".

وأكدت المصادر أن طاقم السفينة تم انقاذهم بالكامل وعددهم 6 أفراد من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق المتواجدين بالقرب من موقع الحادث.

ولم يوثر غرق السفينة توران على انسيابية حركة السفن القادمة والمغادرة في المياه الإقليمية العراقية شمالي الخليج.