وزير القوى العاملة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

شهد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور كل من الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها"، وعبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، وأعقب ذلك كلمة الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، الذي أوضح توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة القوى العاملة، لافتاً إلى التعاون المشترك في تدشين مبادرة "هنجملها"، وزراعة شجر الليمون المثمر.

ومن جانبه، شدد نائب محافظ الأقصر، على أهمية العمل لتمكين ذوي الهمم في المجتمع، ودمجهم في شتى القطاعات، بما يهدف لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.

وقال وزير القوي العاملة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تعريف الطلاب بمبادرة "هنجملها"، من خلال التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة القوى العاملة، الممثلة في مديرية القوى العاملة بالأقصر.

وطالب سعفان ذوي الهمم بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتسجيل بياناتهم واحتياجاتهم وأرقامهم للتواصل معهم، بهدف استكمال قواعد البيانات الخاصة بهم لتلبية كافة احتياجاتهم.

وعلى هامش الاحتفالية، تم توزيع شهادات "أمان" على عدد من ذوي القدرات الخاصة، وتكريم مديري الموارد البشرية بفنادق الأقصر، وقدم ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم عرضاً فنياً في ختام الاحتفالية.