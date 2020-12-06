وزير القوى العاملة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

شهد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور كل من الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها"، وعبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر.
وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، وأعقب ذلك كلمة الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، الذي أوضح توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة القوى العاملة، لافتاً إلى التعاون المشترك في تدشين مبادرة "هنجملها"، وزراعة شجر الليمون المثمر.
ومن جانبه، شدد نائب محافظ الأقصر، على أهمية العمل لتمكين ذوي الهمم في المجتمع، ودمجهم في شتى القطاعات، بما يهدف لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.
وقال وزير القوي العاملة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تعريف الطلاب بمبادرة "هنجملها"، من خلال التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة القوى العاملة، الممثلة في مديرية القوى العاملة بالأقصر.
وطالب سعفان ذوي الهمم بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتسجيل بياناتهم واحتياجاتهم وأرقامهم للتواصل معهم، بهدف استكمال قواعد البيانات الخاصة بهم لتلبية كافة احتياجاتهم.
وعلى هامش الاحتفالية، تم توزيع شهادات "أمان" على عدد من ذوي القدرات الخاصة، وتكريم مديري الموارد البشرية بفنادق الأقصر، وقدم ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم عرضاً فنياً في ختام الاحتفالية.