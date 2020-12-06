نزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بفرانكفورت قد يستغرق 6 ساعات

أعلن عمدة مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا، أن نزع فتيل القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية والمخطط إتمامه، اليوم الأحد، قد يستغرق 6 ساعات في ظل القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بيتر فلدمان خلال زيارة لمركز الإشراف على من يتم إجلاؤهم في قاعة معارض: "عندما تسير الأمور بشكل جيد، سيتم الأمر في غضون ساعة، ولكن من الممكن أن يستمر أطول كثيرا".

وأضاف أنه يتم تصنيف تأثير القنبلة البريطانية التي تزن 500 كيلوجرام باستخدام مفجر ميكانيكي على أنه خطير للغاية.

وذكر متحدث باسم جهاز الإطفاء، أنه لم يكن معروفا حتى ظهر اليوم الأحد الموعد الفعلي الذي من الممكن أن يبدأ فيه نزع فتيل القنبلة، قائلا: "إننا بحاجة في البداية لمعلومة من الشرطة أنه تم إخلاء المنطقة برمتها".

يشار إلى اكتشاف القنبلة يوم الخميس الماضي خلال أعمال بناء في حي "جالوس" في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وفي ظل أجواء تفشي فيروس كورونا، قال أرمين بندر مسؤول الحماية من الكوارث لدى الصليب الأحمر الألماني: "لدينا في منطقة المدخل طبيبان، وسيتم قياس درجة الحرارة عند نقطة الوصول، ورصد ظهور أية أعراض نزلات برد، إذا سعل شخص أو كان لديه درجة حرارة مرتفعة، سيتم إجراء اختبار سريع للكشف عن كورونا له".

ومن المتوقع حدوث تأخير في حركة النقل المحلي والنقل لمسافات بعيدة بالسكك الحديدية الألمانية، لاسيما بين الساعة 11 و18 بالتوقيت المحلي اليوم.