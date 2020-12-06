المزيد من الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة في إسرائيل رغم ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا

عاد اليوم الأحد إلى مقاعد الدراسة في إسرائيل مئات الآلاف من طلاب صفوف التعليم المتوسطة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، في إطار استمرار تخفيف تدابير الإغلاق الثاني الذي شهدته إسرائيل، وذلك رغم ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وكان طلاب الصفوف من السابع إلى العاشر قد ظلوا في المنازل منذ فرض الإغلاق الثاني في إسرائيل في الثامن عشر من سبتمبر الماضي.



وتأتي عودة الطلاب رغم ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا مرة أخرى وتحذير المسؤولين من إغلاق ثالث وشيك.



ووفقا لمخطط وزارتي التعليم والصحة، سيضم كل فصل نحو 20 طالبا، ما يعني الذهاب للمدارس بالتناوب والذهاب للمدرسة نصف أيام الأسبوع فقط، أما النصف الثاني فسيواصل الطلاب التعلم فيه من المنزل عبر الإنترنت.



وسيظل الطلاب في المناطقة المصنفة "حمراء" و"برتقالية" (أي بها مستويات عالية من العدوى) في المنازل بالكامل.



وتجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الـ1500 حالة في الثاني من الشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع في إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 2ر9 مليون نسمة.



وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة في وقت مبكر.



ولكن مع تخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر، وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.