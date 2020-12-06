وزيرة الثقافة ناعية الشاعر رفعت سلام: ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام الذي توفي اليوم الأحد، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.



وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.



يذكر أن الراحل ولد بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، في نوفمبر من عام 1951، درس الصحافة وتخرج من جامعة القاهرة عام 1973، ومن مؤلفاته (وردة الفوضى الجميلة، إشراقات رفعت سلاَّم، إنها تُومئ لي، هكذا قُلتُ للهاوية، إلى النهار الماضي، كأنَّها نهاية الأرض، حجرٌ يطفو على الماء)، كما أن له العديد من الأعمال المترجمة وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعرى له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، وحصل على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.