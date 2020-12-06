يستعد مسرح مركز ثقافة الجيزة لاستقبال عرض المونودراما المسرحية "أبلكيشن"، التي تجري بروفاتها الأولية حاليا في منزل الكاتب المسرحي فيصل ندا، الراعي لهذه التجربة، خاصة وأنها تقدم عملا مسرحيا ساخرا، يحمل في طياته انتقادات عميقة لممارسات مجمع السوشيال ميديا.

العرض من تأليف سميحه المانسترلى، وأداء الفنان محمد شلش، وإخراج علاء الوكيل، ويشرف على الإنتاج الفنان محمود عبدالغفار، ويدور العمل حول شاب من بنى سويف تخرخ من كلية الحقوق، ويدرس فى المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن خلاله يتحدث العمل عما حدث فى حياتنا منذ دخولنا عوالم الإنترنت والتليفون المحمول، وتأثيرات هذه العوالم الجديدة على المجتمع وعلاقة الناس ببعضهم، وذلك من خلال قالب لا يخل من السخرية من كل سلبيات العالم الرقمي.

ومن جانبه، أبدى الفنان محمد شلشل سعادته بهذه التجربة خاصة وأن من رشحه للقيام ببطولته هو الكاتب الكبير فيصل ندا، مشيرا إلى أنه ممثل يعشق الكوميديا، التي تكمن فيها صعوبة هذا العمل المونودرامي، والذي يعتمد على أداء ممثل واحد.

وقال إن العمل انتاج خاص لمؤسسة "أتوم" التي تضم عددا من الفنانين المهتمين بالمسرح، حيث تقدم وتدعم عروضا مسرحية مختلفة عن السائد في المسارح المصرية، مضيفا أن العرض مدته ما بين 30 إلى 45 دقيقة، وسيتم عرضه بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة لمدة 3 ليال على مسرح مركز الجيزة الثقافي، وسيتم تصويره خلالها، وبعدها سينطلق في جولة فنية بعدد من محافظات مصر، التي ستبدأ بعرضه في الفيوم.

وأشار إلى قرار الجهة المنتجة للمشاركة بمسرحية "أبلكيشن" في عدد من المهرجانات المسرحية مستقبلا، وقال إن تصوير العمل يعد جزءا من مخطط المشاركة به في المهرجانات.