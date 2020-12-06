بدأ اليوم الأحد الاكتتاب في وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول"، في سوق الأسهم السعودي.

وقالت هيئة السوق المالية (تداول )، في بيان صحفي اليوم، إن الاكتتاب يستمر لمدة 15 يوم عمل على أن ينتهي يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 16 سبتمبر الماضي، على طلب شركة الخبير المالية لبدء طرح وحدات "صندوق الخبير للدخل" كأول صندوق من نوعه في المنطقة، ليتم تداول وحداته في السوق المالية السعودية "تداول".

ويُعد اكتتاب "صندوق الخبير للدخل" أول اكتتاب يشهده السوق السعودي لهذا النوع من الصناديق.

و"صندوق الخبيـر للدخل المتنوع المتداول" هو صندوق اسـتثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية،ويهدف إلى تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل.

وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة هي صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية السعودية "تداول"، ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق مليار ريال سعودي، حيث يعتزم مدير الصندوق طرح 100 مليون وحدة وبسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة الواحدة.

ويهدف "صندوق الخبير للدخل" لتزويد المستثمرين بفرصة تحقيق عوائد دورية من خلال الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، والتي تتنوع عبر فئات مختلفة تشمل الصكوك والتمويل التجاري والإجارة وصناديق الدخل والمرابحة، ضمن قطاعات متعددة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وبما في ذلك الأسواق النامية والناشئة.

ويستهدف صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول تحقيق عائد صافي سنويا بنسبة 22ر5 % من رأس مال الصندوق.