 جامعة الإسكندرية تشكل «لجنة» لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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جامعة الإسكندرية تشكل «لجنة» لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هدى الساعاتى
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 5:00 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 5:00 ص

شكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه الدورى لجنة خماسية برئاسة الدكتورة وفاء السحلي، وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتفقدت اللجنة اليوم السبت، كليات المجمع الإنسانى لمتابعة الإجراءات الإحترازية و الإلتزام لدى الطلاب والموظفين، بالتباعد الجسدى و ارتداء الكمامة، بجانب المدرجات و إدارات الموظفين.

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور هشام جابر، إلى أن اللجنة تهدف إلى مواجهة الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19"، التي تتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية بالكليات لحماية الجميع من الإصابة بالفيروس.

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