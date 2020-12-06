يناقش المؤتمر مجموعة من المحاور، يأتى فى مقدمتها "تطبيقات إدارة المعرفة في حفظ التراث الوطني"، والثاني "تطبيقات إدارة المعرفة في حفظ الذاكرة المؤسسية"، والثالث "معايير وتقنيات إدارة المعرفة وتطبيقاتها في حفظ الذاكرة المؤسسية" .ويرأس المؤتمر الدكتور حسن السريحى، رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، ويمنح الاتحاد شهادات للحضور عبر منصة زووم بشرط حضور 70% من المدة الزمنية للمؤتمر والتسجيل في المؤتمر من خلال الرابط التالي:او الرابط التالى :