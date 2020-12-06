تنطلق فعاليات المؤتمر الـ31 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تحت شعار "أعلم"، الذي يقام هذا العام افتراضيا في الفترة من 7 حتي ٩ ديسمبر الجارى تحت عنوان "تطبيقات واستراتيجيات إدارة المعلومات والمعرفة في حفظ الذاكرة الوطنية والمؤسسية".
يناقش المؤتمر مجموعة من المحاور، يأتى فى مقدمتها "تطبيقات إدارة المعرفة في حفظ التراث الوطني"، والثاني "تطبيقات إدارة المعرفة في حفظ الذاكرة المؤسسية"، والثالث "معايير وتقنيات إدارة المعرفة وتطبيقاتها في حفظ الذاكرة المؤسسية" .
ويرأس المؤتمر الدكتور حسن السريحى، رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، ويمنح الاتحاد شهادات للحضور عبر منصة زووم بشرط حضور 70% من المدة الزمنية للمؤتمر والتسجيل في المؤتمر من خلال الرابط التالي:http://www.arab-afli.org/main/post_details.php?alias=AFLI31-Re
او الرابط التالى : https://naseej.zoom.us/webinar/register/WN_tmcTDFT6Qw-aH423iykNYQ