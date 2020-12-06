قصر الإليزيه ومبنى بلدية باريس يرفعان العلم المصري قبل زيارة السيسي

عرض برنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد رفع كل من قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه وكذلك أيضًا مبنى بلدية باريس للعلم المصري؛ وذلك قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى فرنسا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقوم، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

