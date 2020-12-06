مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين

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اتهم مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، إسرائيل بأنها تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين ومنع أي فرص عملية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل في سباق مع الزمن للاستفادة مما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توفر لها كل الإسناد السياسي والدبلوماسي لخلق أمر واقع يقوض فرص حل الدولتين.

وأضاف مجدلاني، أن إسرائيل "تصر على فرض الحل الأحادي الجانب الذي وفرت إدارة ترامب الإطار السياسي له عبر صفقة القرن عبر مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان والضم الفعلي لمدينة القدس".

وأكد أن المطلوب دوليا الانتقال إلى تبني مواقف أكثر عملية لحماية فرص تطبيق حل الدولتين "لأن إسرائيل لن ترتدع ببيانات الشجب والاستنكار بل عبر فرض عقوبات وإجراءات عملية".

وشدد مجدلاني على مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي في حماية حل الدولتين عبر التقدم خطوة عملية بالاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 واتخاذ خطوات فعلية ضد استمرار التوسع الاستيطاني.

وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا من مساعي إسرائيل لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، يوجد 124 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية مقابل 132 مستوطنة مقامة بموافقة رسمية من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.