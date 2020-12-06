 وزير الاتصالات الإيراني يؤكد استمرار حظر تويتر بالبلاد - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 6:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

وزير الاتصالات الإيراني يؤكد استمرار حظر تويتر بالبلاد

تويتر - ارشيفية
تويتر - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 6:01 م
قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد عزاري جهرومي، اليوم الأحد، إن من المرجح أن يظل فرض حظر على تويتر مستمرًا في إيران في المستقبل، على الرغم من استخدام معظم السياسيين بنشاط منصة التدوين المصغر.

وقال "جهرومي"، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إن السلطات القضائية حظرت الخدمة، ومن غير المحتمل أن تغير هذا الوضع.

وأضاف أن السلطات ليست مهتمة بالاستماع إلى آراء خبراء من وزارة الاتصالات بشأن الأمر.

يذكر أن تويتر مدرج على القائمة السوداء للسلطات القضائية وشرطة الإنترنت في إيران؛ لأسباب أمنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك