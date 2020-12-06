القومي للبحوث: توابع الهزة الأرضية المسجلة اليوم قليلة

قال أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن توابع الهزة الأرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر التي رصدتها المحطات اليوم أقل من الزلزال الرئيسي، مؤكدًا أن الأمور في السياق الطبيعي.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، لافتة إلى أنها تتأثر من وقت لآخر بالأنشطة العادية والطبيعية والمتوسطة.

وأشار إلى أن قوة الزلزال واحدة وثابتة في بؤرة الزلزال، إضافة إلى أن درجة الشعور تختلف من نقطة لأخرى، مشيدًا بإحساس المصريين خلال الأيام الأخيرة، في الشعور بالزلازل بمناطق جديدة بعيدة.

من جانبه، علق الإعلامي على كلام المسئول، قائلًا: «مبحسش بالزلازل يا دكتور هل دي مشكلة أتعالج منها»، ليرد رئيس قسم الزلازل: «الحال من بعضه».

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر.

وقال القاضي، في تصريحات صحفية، اليوم: «إن الزلزال شعر به بعض المواطنين في القاهرة ومدن الدلتا، وذلك بسبب عمقه الذي وصل إلى ٨٠ كم، ما أدى لشعور المواطنين به».