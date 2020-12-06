محافظ قنا يأمر بتطهير ترعتي الكلابية والعمدة بقرية أولاد عمرو

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أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتطهير ترعتي الكلابية والعمدة بقرية أولاد عمرو حيث كلف رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.

وأكد محافظ قنا، على رئيس القرية بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير، ورفع نواتج التطهير فور جفافها؛ لتحسين مستوى النظافة بالقرية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه تم تكليف المسئولين بمديرية الري بمراجعة موقف جميع الترع والمصارف داخل المحافظة وتحديد الترع التى تحتاج إلى تطهير للبدء في تطهيرها.

كما وجه بضرورة عمل جدول لتلك الترع لتطهيرها بشكل دورى على مدار العام.