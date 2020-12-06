مسئولة ملف كورونا بالبيت الأبيض: محبطة لسماع أساطير بشأن الجائحة

قالت ديبورا بيركس، منسق تعامل قوة عمل البيت الأبيض مع فيروس كورونا، إنها محبطة جراء ما يتم تداوله من معلومات خاطئة وتجاهل المسئولين المحليين لإرشادات الصحة العامة وسط تسجيل موجة قياسية للجائحة في الولايات المتحدة.



وقالت بيركس لشبكة (إن بي سي) إنها التقت بأفراد من الشعب يرددون "خرافات" حول تفشي الجائحة، مضيفة: "أسمع أفراد المجتمع يرددون بدون تعقل أن الأقنعة لا تعمل، ويرددون أننا يجب أن نعمل من أجل مناعة القطيع، ويرددون أن التجمعات لا تؤدي إلى انتشار كبير للإصابات".



وتابعت: "أعتقد أن مهمتنا هي أن نقول باستمرار أن هذه أساطير، وإنها خاطئة".



وانتقدت بيركس أيضًا مسئولي الحكومة المحلية في الولايات الجنوبية الذين يرفضون فرض إجراءات كانت قد ساعدت سابقًا في الحد من انتشار الفيروس، على الرغم من أن أرقام الحالات هناك وصلت إلى مستويات موسم الصيف.



ووصلت حالات الإصابة والوفاة ومعدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، خلال الأيام القلائل الماضية، حيث بلغ عدد حالات الإصابة التي تم الإبلاغ عنها حديثا أعلى من 200 ألف، وسجلت البلاد أكثر من 2200 وفاة لليوم الخامس على التوالي.



وبشكل إجمالي، سجلت الولايات المتحدة البالغ تعداد سكانها نحو 330 مليون نسمة، 14.6 مليون حالة إصابة وأكثر من 281 ألف وفاة منذ بداية الجائحة، بشكل أعلى من أي دولة أخرى في العالم.