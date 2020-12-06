سيارة تصطدم بمحطة حافلات وتصيب اثنين من المارة شرقي ألمانيا

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أعلنت إدارة الشرطة في مدينة دريسدن، أن سائق سيارة اصطدم بسيارته بمحطة حافلات وأصاب اثنين من المارة.

وأوضحت إدارة الشرطة أن السيارة انحرفت عن الطريق أمس السبت واصطدمت بمحطة الحافلات واجتازت سياجا نباتيا قبل أن تصطدم بكابينة كهرباء.

ووفقا للتصريحات الصادرة، فإن إصابة الشخصين كانت طفيفة فيما تم نقل السائق -49 عاما- إلى المستشفى.

ولا تزال التحقيقات سارية لكشف الملابسات الدقيقة للواقعة.

وتدل الشواهد الأولية على احتمال أن مشاكل صحية للرجل قد لعبت دورا في وقوع الحادثة.

وقُدَّرَتْ الخسائر المادية الناجمة عن الحادثة بنحو 30 ألف يورو.