 خبير روسي يتوقع تراجع وباء كورونا في بلاده بنهاية 2021 - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

خبير روسي يتوقع تراجع وباء كورونا في بلاده بنهاية 2021

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:51 م

توقع الخبير الروسي وكبير الأطباء بمستشفى 15 بموسكو فاليري فيتشوركو، إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا المستجد في التراجع ببلاده نهاية العام المقبل.

 

وقال فيتشوركو -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الأحد- "مع حلول صيف عام 2021، سنشهد انخفاض شراسة الجائحة، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس.. وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية عام 2021".

 

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مليونين و460 ألفا و770 إصابة بالفيروس، فضلا عن 43 ألفا و141 حالة وفاة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك